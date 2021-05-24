Міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс попросив пасажирів стежити за ситуацією з польотами до Білорусі та з Білорусі на сайтах авіакомпаній. Окрім того, політик закликав перевіряти новини від пресслужби міжнародного аеропорту "Рига".

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За словами Лінкайтса, AirBaltic стежить за безпековою ситуацією у повітряному просторі. Ситуація у Білорусі змусила ухвалити рішення не використовувати її повітряний простір.

Посадовець наголосив, що Латвійське агентство цивільної авіації також подасть свої рекомендації. Окрім того, Міжнародна організація цивільної авіації також подала запити, щоб отримати інформацію від перевізників та країн-операторів.

Ясно те, що ситуація в принципі неприйнятна, коли країна може вирішити подобається або не подобається той чи інший пасажир літака. Дії наших сусідів суперечать міжнародним конвенціям. Гадаю, якісь наслідки будуть. У тому числі економічного плану,

– заявив Лінкайтс.

Зверніть увагу! У неділю, 23 травня, літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили у Мінську. Журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака, затримали.

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