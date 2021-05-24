Нардепи вимагають припинити будь-які дипломатичні контакти з режимом Лукашенка. Як виняток – питання біженців та політв'язнів

Тим часом Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську

Розірвання дипломатичних відносин з Лукашенком

У заяві, опублікованій Олексієм Гончаренком, констатують, що диктатор Олександр Лукашенко силою утримує владу в Білорусі. Він переслідує ЗМІ та активістів, а через нещодавній інцидент із літаком, у якому летів Роман Протасевич, і взагалі загрожує міжнародній безпеці.

Вимоги міжфракційного об'єднання:

офіційно визнати білоруський режим таким, що становить загрозу міжнародній безпеці;

припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім як у питаннях біженців та політв'язнів;

негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі;

припинити будь-яке авіасполучення з Білоруссю чи над Білоруссю;

підготувати новий пакет санкцій РНБО щодо діячів режиму, включаючи Олександра Лукашенка;

на офіційному рівні, назвати Олександра Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і використовувати це визначення в офіційній документації.

Нардепи закликали міжнародну спільноту приєднатися до цих вимог та підтримати жорстку реакцію щодо режиму Олександра Лукашенка.

До речі. Вісім держав засудили перехоплення літака "Афіни – Вільнюс" компанії Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича у Мінську. Таку спільну заяву зробили США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія.

Інцидент із затриманням Романа Протасевича