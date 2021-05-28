Латвійський посол Ейнарс Семаніс розповів, що Білорусь наразі не додала до свого "чорного списку" працівників дипломатичного відомства Латвії. Це дозволяє сподіватися, що ситуацію можна врегулювати.

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Однак коли це станеться, Семаніс спрогнозувати не може.

У порівнянні з подіями в жовтні минулого року, коли Білорусь вимагала у Польщі і Литві відкликати своїх послів на консультацію, ситуація з відносинами наших країн "дуже погана і дуже сумна" – тоді робота посольств Литви і Польщі не була перервана

– наголосив посол.

За словами Семаніса, наразі робота посольства Латвії в Мінську припинена. Там залишився лише один працівник, який відповідає за адміністративні питання.

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