Прикордонники повідомили, що застосували силу до людей, які поводились агресивно та чинили опір прикордонникам.
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Прикордонники застосували силу щодо незаконних мігрантів
Прикордонники розповіли, що по дорозі з Білорусі в муніципалітет Друскінінкай більшість мігрантів збираються в районі міжнародного контрольно-пропускного пункту Райгард і через долину Райгард.
Під час одного затримання, за попередніми даними, 8 мігрантів поводились агресивно, намагалися атакувати патрулі і чинили опір,
– повідомили у відомстві.
В результаті прикордонники застосували сльозогінний газ та здійснили 2 попереджувальні постріли у повітря.
"Людей, що чинили опір, поклали на землю і вдягли на них кайданки", – повідомили прикордонники.
Що відомо про мігрантів з Білорусі
Прикордонники повідомили, що за останні два дні (станом на 3 червня – 24 канал) спіймали 179 іноземців, які незаконно перетнули кордон з Білоруссю.
Цього року 938 нелегальних мігрантів з Білорусі намагалися проникнути до Литви,
– заявили прикордонники.
Вони зазначають, що цей показник майже в 12 разів вищий, ніж був протягом 2020 року.
Мігранти на кордоні з Литвою: коротко
- У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "досі Мінськ зупиняв наркотики й мігрантів на кордоні з Литвою". Однак після міжнародної реакції на примусову посадку літака Ryanair і впровадження нових санкцій не робитиме цього.
- Тільки протягом червня на незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви впіймали понад 400 людей.
- Здебільшого мігранти, які нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з Ірану, Іраку та Сирії.
- 3 липня 2021 року Литва оголосила екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі.