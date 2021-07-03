Прикордонники повідомили, що застосували силу до людей, які поводились агресивно та чинили опір прикордонникам.

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Прикордонники застосували силу щодо незаконних мігрантів

Прикордонники розповіли, що по дорозі з Білорусі в муніципалітет Друскінінкай більшість мігрантів збираються в районі міжнародного контрольно-пропускного пункту Райгард і через долину Райгард.

Під час одного затримання, за попередніми даними, 8 мігрантів поводились агресивно, намагалися атакувати патрулі і чинили опір,
– повідомили у відомстві.

В результаті прикордонники застосували сльозогінний газ та здійснили 2 попереджувальні постріли у повітря.

"Людей, що чинили опір, поклали на землю і вдягли на них кайданки", – повідомили прикордонники. 

Що відомо про мігрантів з Білорусі

Прикордонники повідомили, що за останні два дні (станом на 3 червня – 24 канал) спіймали 179 іноземців, які незаконно перетнули кордон з Білоруссю.

Цього року 938 нелегальних мігрантів з Білорусі намагалися проникнути до Литви,
– заявили прикордонники. 

Вони зазначають, що цей показник майже в 12 разів вищий, ніж був протягом 2020 року.

Мігранти на кордоні з Литвою: коротко

  • У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "досі Мінськ зупиняв наркотики й мігрантів на кордоні з Литвою". Однак після міжнародної реакції на примусову посадку літака Ryanair і впровадження нових санкцій не робитиме цього.
  • Тільки протягом червня на незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви впіймали понад 400 людей. 
  • Здебільшого мігранти, які нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з Ірану, Іраку та Сирії.
  • 3 липня 2021 року Литва оголосила екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі.