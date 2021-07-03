Прикордонники повідомили, що застосували силу до людей, які поводились агресивно та чинили опір прикордонникам.

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Прикордонники застосували силу щодо незаконних мігрантів

Прикордонники розповіли, що по дорозі з Білорусі в муніципалітет Друскінінкай більшість мігрантів збираються в районі міжнародного контрольно-пропускного пункту Райгард і через долину Райгард.

Під час одного затримання, за попередніми даними, 8 мігрантів поводились агресивно, намагалися атакувати патрулі і чинили опір,

– повідомили у відомстві.

В результаті прикордонники застосували сльозогінний газ та здійснили 2 попереджувальні постріли у повітря.

"Людей, що чинили опір, поклали на землю і вдягли на них кайданки", – повідомили прикордонники.

Що відомо про мігрантів з Білорусі

Прикордонники повідомили, що за останні два дні (станом на 3 червня – 24 канал) спіймали 179 іноземців, які незаконно перетнули кордон з Білоруссю.

Цього року 938 нелегальних мігрантів з Білорусі намагалися проникнути до Литви,

– заявили прикордонники.

Вони зазначають, що цей показник майже в 12 разів вищий, ніж був протягом 2020 року.

Мігранти на кордоні з Литвою: коротко