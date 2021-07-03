Пограничники сообщили, что применили силу к людям, которые вели себя агрессивно и оказывали сопротивление пограничникам.
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Пограничники применили силу в отношении незаконных мигрантов
Пограничники рассказали, что по дороге из Беларуси в муниципалитет Друскининкай большинство мигрантов собираются в районе международного контрольно-пропускного пункта Райгард и через долину Райгард.
Во время одного задержания, по предварительным данным, 8 мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули и оказывали сопротивление,
– сообщили в ведомстве.
В результате пограничники применили слезоточивый газ и осуществили 2 предупредительных выстрела в воздух.
"Людей, оказавших сопротивление, положили на землю и надели на них наручники", – сообщили пограничники.
Что известно о мигрантах из Беларуси
Пограничники сообщили, что за последние два дня (по состоянию на 3 июня – 24 канал) поймали 179 иностранцев, которые незаконно пересекли границу с Беларусью.
В этом году 938 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались проникнуть в Литву,
– заявили пограничники.
Они отмечают, что этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в течение 2020 года.
Мигранты на границе с Литвой: коротко
- В мае самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой". Однако после международной реакции на принудительную посадку самолета Ryanair и внедрения новых санкций не будет делать этого.
- Только в течение июня на незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву поймали более 400 человек.
- В основном мигранты, нелегально пересекающие белорусско-литовскую границу, происходят из Ирана, Ирака и Сирии.
- 3 июля 2021 года Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.