Третий день подряд иностранцы, которые пытаются незаконно въехать в Литву, обычно выбирают дороги через территорию муниципалитета Друскининкай. Впрочем, в отличие от предыдущих суток, мигранты не прибегают к бегству или сопротивлению силовикам.

Тем временем Агентство ЕС отправило Литве и Латвии подкрепление

Как мигранты объясняют свое нелегальное пересечение границы

Многие мигранты, задержанные пограничниками, рассказывают похожие истории о том, почему они выбрали Литву для своих незаконных странствий. Они якобы учились в высших учебных заведениях в Гродно.

По их словам, местные власти ввели новые денежные взносы для таких студентов. Их также якобы выселили из студенческих общежитий. Такие путешественники говорят, что, поскольку Гродно очень близко к Литве, они выбрали именно эту страну, а не, например, Польшу.

По предварительным данным, за последние три дня сотрудники границы задержали 316 нелегальных мигрантов. Все иностранцы пройдут тестирование на COVID-19 и будут изолированы в спецприютах.

Всего с начала года на границе Литвы с Беларусью задержали 1098 человек, рассказала глава МВД Агне Билотайте. Этот показатель почти в 12,5 раз выше, чем был за весь 2020 год.

Обратите внимание! Ранее мигранты также штурмовали литовскую границу. Силовикам пришлось применить предупредительный огонь и слезоточивый газ.

Мигранты на границе с Литвой: коротко