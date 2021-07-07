По словам Шимоните также на границу направят большее количество военных. Это сделают ради того, чтобы уменьшить поток нелегальных мигрантов.

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Мы рассматриваем этот процесс как гибридную агрессию, которая направлена даже не против Литвы, а против всего Европейского Союза,

– заявила премьер-министр.

Она пояснила, что такие действия связывают с тем, что ЕС и Литва выступили против:

фальсификации выборов,

угнетения гражданского общества и санкций.

За это институты белорусского режима активно и пассивно участвуют в организации незаконных потоков мигрантов, и намеренно создают условия для пересечения границы.

Поэтому правительство Литвы в ближайшее время рассмотрит законопроекты, которые позволят ускорить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в стране.

Обратите внимание! По состоянию на 4 июля, с начала 2021 года на границе Литвы с Беларусью задержали 1098 человек, рассказала глава МВД Агне Билотайте. Этот показатель почти в 12,5 раза выше, чем был за весь 2020 год.

Поток нелегальных мигрантов: коротко