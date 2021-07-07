По словам Шимоните также на границу направят большее количество военных. Это сделают ради того, чтобы уменьшить поток нелегальных мигрантов.
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Литва возведет стену на границе с Беларусью
Мы рассматриваем этот процесс как гибридную агрессию, которая направлена даже не против Литвы, а против всего Европейского Союза,
– заявила премьер-министр.
Она пояснила, что такие действия связывают с тем, что ЕС и Литва выступили против:
- фальсификации выборов,
- угнетения гражданского общества и санкций.
За это институты белорусского режима активно и пассивно участвуют в организации незаконных потоков мигрантов, и намеренно создают условия для пересечения границы.
Поэтому правительство Литвы в ближайшее время рассмотрит законопроекты, которые позволят ускорить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в стране.
Поток нелегальных мигрантов: коротко
- В конце июня, после введения санкций ЕС в отношении Беларуси, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов.
- На незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву в июне литовские пограничники поймали уже более 400 человек.
- В основном мигранты-нелегалы происходят из Ирана, Ирака и Сирии.
- 3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.
- 6 июля уже на польской границе задержали 40 человек за незаконное пересечение границы с Беларусью.