Сначала пограничники Подлясского отделения задержали 19 иностранцев. Лица не имели никаких документов, которые позволили бы им оставаться на польской территории.
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Вскоре сообщили о задержании еще 21 человека. По информации пограничной службы Польши, 40 задержанных людей являются гражданами Афганистана, речь идет о:
- 6 детях;
- 21 мужчине;
- 13 женщинах.
Сейчас людей отправили в миграционный центр, где они будут находиться до решения суда. О массовом незаконном пересечении границы из Беларуси уже сообщали в Литве.
Нелегальные мигранты на границе с Беларусью: главное
- В мае самопровозглашенный президент Беларуси заявил, мол, "Минск до сих пор останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой". Однако после международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair не будет этого делать.
- С начала 2021 года пограничники Литвы задержали уже 1232 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это в 15 раз больше, чем за весь 2020 год.
- В основном лица, которые незаконно пересекают белорусско-литовскую границу, родом из Ирана, Ирака и Сирии.