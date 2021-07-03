Он уверял, что в ближайшее время обнародуют больше информации по этому эпизоду. Об этом он сообщил во время церемонии вручения государственных наград 2 июля.
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Никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть этих фактов, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретным образом в СМИ,
– сказал Лукашенко.
Диктатор добавил, что поручил правоохранительным органам провести "зачистку по всей стране". По его словам, "они перешли все границы", однако не уточнил, кто это "они".