Об этом Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании в честь дня Независимости Беларуси.

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Белорусский диктатор объяснил свое решение тем, что из Украины якобы поступает много оружия.

Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил Пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной,

– заявил Лукашенко.

Интересно, что в Госпогранслужбе Украины в комментарии "РБК-Украина" заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

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