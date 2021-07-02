Він запевняв, що найближчим часом оприлюднять більше інформації щодо цього епізоду. Про це він повідомив під час церемонії вручення держнагород 2 липня.

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Ніхто не знає, що відбувається в Литві і на кордоні, це просто факт. Багато можна називати цих фактів, але скажу одне: я розпорядився, щоб всі ці епізоди були викладені конкретним чином у ЗМІ,

– сказав Лукашенко.

Диктатор додав, що доручив правоохоронним органам провести "зачистку по всій країні". За його словами, "вони перейшли усі межі", однак не уточнив, хто це "вони".