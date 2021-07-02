Відповідні висловлювання диктатор дозволив собі під час церемонії вручення державних нагород 2 липня. Про це повідомляють підконтрольні режиму білоруські ЗМІ.
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Сьогодні закінчували в країні масштабну антитерористичну операцію. Нам здавалося, що вони економічно будуть нас душити. Ні. Триває в більш масштабних розмірах терор всередині країни проти людей і об'єктів. Найближчим часом ми про це скажемо,
– зазначив Лукашенко.
Він також додав, що після закінчення заходів по лінії контррозвідки вони "вже не якомусь Гайко Маасу висунуть претензії, а самій канцлерці та декому з керівництва Німеччини".
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