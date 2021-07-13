В документе говорится именно об "организованных потоках нелегальных мигрантов из третьих стран". Соответствующие события могут использовать для дестабилизации ситуации в Литве.

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В резолюции выразили обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для нового характера угроз в контексте военных учений "Запад".

Поэтому правительству предложили к усилению охраны границы с Беларусью привлечь армию. Также в отношении организаторов потоков нелегальных мигрантов предложили предусмотреть ответственность – применение санкций в частности.

Обратите внимание! 7 июля премьер-министр Литвы рассказала, что для того, чтобы задержать незаконных мигрантов, на границе с Беларусью страна установит стену.

Нелегальные мигранты из Беларуси: коротко