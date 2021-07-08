Об этом 7 июля объявила премьер-министр Литвы Ингрид Симоните. Такое решение связано с рекордным количеством нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

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Согласно статистике Министерства внутренних дел Литвы, по состоянию на 8 июля, количество нелегалов достигло 1509 человек. Для сравнения, в 2020 году был 81 человек, 2019 – 46, а 2018 – 104. По статистике литовских пограничников, большинство нынешних мигрантов – выходцы из Ирана, Ирака и Сирии.

"Главный месседж должен быть такой – каждого, кто попадет сюда нелегально, отправим обратно. Останутся только те, против кого действительно продолжаются политические преследования", – сказала Ингрид Симоните.

Литва предоставляет убежище

Литва после фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 стала главной страной, которая дала приют несогласным с политикой Александра Лукашенко. Именно в Вильнюсе находится лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Беларусь вышла из программы "Восточного партнерства" Европейского Союза. По словам аналитика Екатерины Шматиной, это еще один шаг к делегитимации минского режима. Из-за юридических моментов будет расти миграция в Литву.

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Беларусь шантажирует мигрантами

Ситуация с мигрантами сложилась из-за действий Беларуси, чьи туристические фирмы способствуют выдачи виз выходцам с Ближнего Востока. У нелегалов во время обыска нашли посадочные талоны на рейсы "Белавиа" из Стамбула в Минск. В то время, после принудительной посадки 23 мая в Минске самолета Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича с девушкой, остановили авиасообщение с Беларусью.

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Формальным поводом нелегального пересечения литовской границы некоторые мигранты называют выселение из общежитий и повышение платы за обучение. После санкций Запада против Лукашенко шантаж мигрантами остается для режима действенной опцией-ответом "коварным врагам, которые планируют теракты".

Лукашенко продолжает шантажировать страны-соседи. Украину – перекрытием границы и перспективой признать незаконную оккупацию Крыма, а Литву – посредством мигрантов как попытку мести за поддержку белорусского народа,

– пояснила експертка Мария Авдеева.

Она подчеркнула, что все это происходит на фоне углубления влияния России, выстраивания общей линии обороны – "мы против Запада" и усиление сотрудничества в военной сфере.

Лукашенко блефует в заявлениях об Украине

Украинские дипломаты уверяют, что слова и действия Лукашенко больше похожи на блеф загнанного в угол диктатора, лишенного союзников. Кроме, конечно, России.

"Александр Лукашенко – это человек, в отношении которого надо делать тщательный фактчекинг. Уверяю, что заявление о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг. Как и заявление о том, что граница закрыта. По моей информации, граница работает", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он добавил, что Украина не ищет конфликта, но будет жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается конфликт этот навязать.

Для режима Лукашенко ситуация ухудшается

Долгое время Лукашенко удавалось умело маневрировать между Евросоюзом, Россией и Китаем, получая для себя преимущества. Однако сейчас места для баланса не осталось.

Однако министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью заявил, что Минск "оставляет калитку в первую очередь не для себя, а для западных партнеров". Военный эксперт Егор Лебедюк предполагает, что такая ситуация может привести и к кадровым изменениям. В частности, к увольнению Макея.

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Ситуация с увеличением мигрантов-нелегалов на территории Литвы означает, что Минск применяет гибридные методы в борьбе против Запада. Все больше людей стремятся покинуть Беларусь, где самопровозглашенная власть усиливает репрессии против народа.

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