Лукашенко говорит заголовками, – Кулеба
Все заявления белорусского диктатора следует очень тщательно проверять. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины заявил на форуме.
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Лукашенко говорит заголовками, которые сразу попадают в СМИ. Его заявление о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это не соответствует действительности ни при каких обстоятельствах. Как и о том, что граница закрылась. По моей информации, граница работает,
– заверил политик.
Он отметил, что Украина не ищет конфликта, но будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается этот конфликт нам навязать.
В отношениях с Беларусью нашли баланс
По словам Кулебы, в сотрудничестве с Беларусью Украине удалось достичь баланса между ценностями и экономикой. Так, Киев поддерживает белорусский народ в его стремлении жить в демократической стране, при этом позволяя украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке. Это для того, чтобы они возвращали их в Украину в виде налогов и новых рабочих мест.
В то же время наша власть может изменить акценты в зависимости от развития ситуации в Беларуси.
Что говорил Лукашенко о границе с Украиной
- 2 июля диктатор заявил, что закрывает границу Беларуси с Украиной из-за якобы контрабанды оружия с нашей стороны.
- 3 июля Госпогранслужба Украины рассказала, что граница работает без изменений, а никаких предупреждений о ее закрытии не было.
- Кроме того, правоохранители отметили, что заявления о контрабанде оружия – безосновательны. С начала года они задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия. Ни одно не было огнестрельным.