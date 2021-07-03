Об этом рассказала белорусская журналистка Вольга Быковская. Она отметила, что в стране есть сторонники самопровозглашенного президента, но их очень мало.

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"У тех, кто не являются сторонниками, это (заявления Лукашенко – 24 канал) вызывает истерический смех. Всякие закрытия границ, внешние враги, террористические группы – в это невозможно поверить", – заметила Быковская.

По словам журналистки, Лукашенко загоняет себя в угол тем, что "борется" с внешними врагами.

Я думаю, что в условиях, когда авторитарный режим не может справиться самостоятельно с проблемами – он стабильно ищет внешних врагов. Так было и с Россией,

– подчеркнула Быковская.

Она считает, что белорусскому режиму просто нечем хвастаться перед своими сторонниками. "Почему не растут зарплаты? Почему нет роста экономики? Во всем якобы виноваты внешние враги", – сказала Быковская.

Что Лукашенко будет делать с Путиным

Быковская считает, что в этой ситуации у Лукашенко не будет выбора, что делать с Путиным.

"У него будет только одна дорога – обычно это заканчивается расплатой некоторыми частями суверенитета. России другого не нужно", – объяснила журналистка.

Быковская считает, что Лукашенко смешит людей громкими заявлениями: смотрите видео

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