Лукашенко розмовляє заголовками, – Кулеба

Усі заяви білоруського диктатора слід дуже ретельно перевіряти. Про це очільник Міністерства закордонних справ України заявив на форумі.

Рекомендуємо В людей істеричний сміх, – журналістка з Білорусі про гучні заяви Лукашенка

Лукашенко розмовляє заголовками, які одразу потрапляють у медіа. Його заява про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройде жоден фактчекінг, бо це не відповідає дійсності за жодних обставин. Як і про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, кордон працює,

– запевнив політик.

Він наголосив, що Україна не шукає конфлікту, але буде дуже жорстко захищати свої інтереси, якщо хтось спробує цей конфлікт нам нав'язати.

У відносинах з Білоруссю знайшли баланс

За словами Кулеби, у співпраці з Білоруссю Україні вдалося досягти балансу між цінностями та економікою. Так, Київ підтримує білоруський народ у його прагненні жити у демократичній країні, при цьому дозволяючи українським компаніям заробляти гроші на білоруському ринку. Це для того, щоб вони повертали їх в Україну у вигляді податків та нових робочих місць.

Водночас наша влада може змінити акценти залежно від розвитку ситуації у Білорусі.

Що казав Лукашенко про кордон з Україною