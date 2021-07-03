Напередодні білоруський диктатор оголосив про закриття кордону з Україною. Своє рішення він намагався виправдати тим, що з України нібито надходить багато зброї.
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У ДПСУ наголосили, що з серпня 2020 року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі. Це допомогло зменшити протиправну діяльністьіна цій ділянці.
Усі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України – безпідставні,
– зазначили у Державній прикордонній службі.
Зброя на кордоні – як є насправді
Українські прикордонники за перших 6 місяців 2021 року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї. При цьому – жодна з них не була вогнепальною.
Яку зброю затримали:
- 12 одиниць – мисливської;
- 13 – холодної;
- по 1 – газової та пневматичної.
Прикордонники звернули увагу й на те, що відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижчі. Адже країни обмінюються статистичною інформацією. Згідно з даними, які надали білоруські прикордонники, до кінця травня 2021 року загалом вони затримали на кордоні з Україною лише 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів. Усі – у пунктах пропуску.