Напередодні білоруський диктатор оголосив про закриття кордону з Україною. Своє рішення він намагався виправдати тим, що з України нібито надходить багато зброї.

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У ДПСУ наголосили, що з серпня 2020 року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі. Це допомогло зменшити протиправну діяльністьіна цій ділянці.

Усі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України – безпідставні,

– зазначили у Державній прикордонній службі.

Зброя на кордоні – як є насправді

Українські прикордонники за перших 6 місяців 2021 року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї. При цьому – жодна з них не була вогнепальною.

Яку зброю затримали:

12 одиниць – мисливської;

13 – холодної;

по 1 – газової та пневматичної.

Зазначимо, що тенденція йде до зменшення. Адже за аналогічний період у 2020 році на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше. Що виявляли білоруси

Прикордонники звернули увагу й на те, що відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижчі. Адже країни обмінюються статистичною інформацією. Згідно з даними, які надали білоруські прикордонники, до кінця травня 2021 року загалом вони затримали на кордоні з Україною лише 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів. Усі – у пунктах пропуску.

Зверніть увагу! За підсумками 2020 року прикордонники Білорусі відзначили, що кількість виявленої зброї на кордоні з Україною зменшилася у 6,9 раза.