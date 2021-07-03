У Держприкордонслужбі зазначили, що минулої доби, 2 липня, суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Білоруссю не спостерігалося.
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Ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію, що ці органи Білорусі з 20:00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону,
– поінформували в ДПСУ.
Прикордонники наголосили, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні у Білорусі відзначають День Республіки.
Статистика перетину кордону
Минулої доби, 2 липня, на в'їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2 000 осіб, а у зворотному напрямку – понад 1700 осіб.
- Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов'язано з вихідними.
Доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці спостерігається і 3 липня.
У пропускних операціях жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Лукашенка, не спостерігається,
– додали у Держприкордонслужбі.