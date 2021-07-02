Як сказав речник МЗС Олег Ніколенко, наразі жодної офіційної інформації про закриття кордону з Білоруссю немає.

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Зауважимо, що самопроголошений президент пояснив своє рішення тим, що з України нібито надходить багато зброї. У МЗС відкинули цей закид та наголосили, що Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи Білорусі та не збирається цього робити у майбутньому.

Ніколенко додав, що "позиціювання України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення".

Жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей,

– підкреслили у МЗС.

Додамо, що 2 липня Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї. Раніше у ДПСУ також сказали, що не отримували інформації від Білорусі про намір закрити кордон з Україною.