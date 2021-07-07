Он опубликовал в социальной сети первый пост. В нем журналист обратился к пользователям твиттера.
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Протасевич опубликовал обращение в твиттере
По словам Протасевича, он возвращается к привычной жизни и сможет максимально быстро ответить на вопросы, которые ему зададут.
Здравствуйте, друзья. Это мой новый твитер. Потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать,
– сказал Протасевич.
Свой аккаунт, как отметил журналист, он ведет, пишет и отвечает на комментарии самостоятельно. Предыдущий аккаунт основателя NEXTA заблокировали.
Отметим, что журналист под домашним арестом активно отвечает на вопросы.
Задержание Протасевича: что известно
- Журналиста и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске еще в конце мая.
- Через некоторое время на провластном телеканале появилось "интервью" Протасевича, на котором он якобы признал свою вину в организации массовых беспорядков.
- По словам отца Протасевича, его сына неоднократно пытали.
- Задержанного парня и девушку 25 июня перевели под домашний арест.