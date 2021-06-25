На самом деле президент знал о спецоперации, хотя отрицал ее существование. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

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Ничего общего между "вагнеровцами" и Протасевичем

Он подчеркнул, что 20 августа 2020 года, через 2 дня после обнародования расследования относительно провала спецоперации, президент Зеленский заявил, что это все "бред, выдумки российской пропаганды, никакой спецоперации не было и слива ее тоже".

Спецоперацию проводили совместно со спецслужбам США и Турции. По мнению Бутусова, президент выразил удовлетворение от того, что спецоперация не состоялась и что российские террористы не были задержаны.

Президент заявил: "Слава Богу, иначе было бы как с посадкой самолета в Беларуси", имея в виду дело с задержанием Романа Протасевича, как пояснил журналист.

Нельзя ставить знак равенства между белорусским оппозиционным журналистом и 28 террористами, вина которых полностью доказана их собственными показаниями, документами, фото- и видеодоказательствами,

– отметил Бутусов.

Он пояснил, что эти 28 преступников находятся в официальном розыске Украины и некоторых других странах мира. Кроме того, они причастны к тяжелым террористическим актам. Большинство из этих террористов причастны к преступлениям непосредственно на территории Украины.

По словам журналиста, эта операция была совместной. В частности, Украина также имела свое место в этом. "Это была согласованная операция, что никоим образом не имеет ничего общего с принудительной посадкой Лукашенко самолета, которой принадлежит одной из стран ЕС", – подчеркнул он.

Справка. В Минске 23 мая внепланово посадили самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Правоохранители задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые летели этим рейсом.

"Вагнеровцы" в Беларуси и признание Зеленского: главное

Вблизи Минска 29 июля 2020 года в санатории задержали 33 россиянина.

Белорусские власти подозревали их в подготовке беспорядков накануне выборов.

Позже в соцсетях появилась информация о том, что российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы.

Среди задержанных были участники войны на Донбассе, которые воевали на стороне боевиков. Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию 28 "вагнеровцев", однако их передали России.

24 июня 2021 года Владимир Зеленский заявил, что тогда общался с Александром Лукашенко и хотел предоставить белорусской стороне информацию о задержанных, однако самопровозглашенный президент якобы отказался.

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