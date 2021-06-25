Насправді президент знав про спецоперацію, хоч заперечував її існування. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов.
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Нічого спільного між "вагнерівцями" та Протасевичем
Він наголосив, що 20 серпня 2020 року, через 2 дні після оприлюднення розслідування щодо провалу спецоперації, президент Зеленський заявив, що це все "маячня, вигадки російської пропаганди, ніякої спецоперації не було і зливу її теж".
Спецоперацію проводили спільно з спецслужбам США й Туреччини. На думку Бутусова, президент висловив задоволення від того, що спецоперація не відбулася і що російські терористи не були затримані.
Президент заявив: "Слава Богу, бо інакше було б як з посадкою літака в Білорусі", маючи на увазі справу із затриманням Романа Протасевича, як пояснив журналіст.
Не можна ставити знак рівності між білоруським опозиційним журналістом і 28 терористами, провина яких повністю доведена їхніми власними свідченнями, документами, фото й відеодоказами,
– зауважив Бутусов.
Він пояснив, що ці 28 злочинців перебувають в офіційному розшку України та деяких інших країнах світу. Крім того, вони причетні до важких терористичних актів. Більшість з цих терористів причетні до злочинів безпосередньо на території України.
За словами журналіста, ця операція була спільною. Зокрема, Україна також мала своє місце у цьому. "Це була узгоджена операція, що жодним чином немає нічого спільного з примусовою посадкою Лукашенком літака, якій належить одній з країн ЄС", – підкреслив він.
"Вагнерівці" у Білорусі та зізнання Зеленського: головне
- Поблизу Мінська 29 липня 2020 року в санаторії затримали 33 росіянина.
- Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів.
- Згодом у соцмережах з'явилася інформація про те, що російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби.
- Серед затриманих були учасники війни на Донбасі, які воювали на боці бойовиків. Україна надіслала Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців", однак їх передали Росії.
- 24 червня 2021 року Володимир Зеленський заявив, що тоді спілкувався з Олександром Лукашенком і хотів надати білоруській стороні інформацію про затриманих, однак самопроголошений президент нібито відмовився.
Юрій Бутусов відреагував на заяву Володимира Зеленського про "вагнерівців": дивіться відео