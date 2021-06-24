Зеленский добавил, что здесь вопрос не о недоверии. Все потому, что к Ермаку у СБУ и украинской разведки нет претензий.
Кстати Не новость, – Зеленский заявил, что Медведчук торговал с оккупантами вместе с Порошенко
Зеленский положительно характеризует Ермака
По словам президента, Ермак – мощный менеджер и патриот Украины, который работает 24/7.
Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку,
– добавил Зеленский
Имя Ермака звучало в скандале с "вагнеровцами"
У Зеленского спросили, мог ли Ермак быть причастен к утечке информации о якобы спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Зеленский привел пример, как в Беларуси посадили самолет с блогером Романом Протасевичем. Он сказал, что такие спецоперации приводят к изоляции страны.
"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – идея других стран и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда", – подытожил президент.
Кстати, должно выйти расследование Bellingcat об операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".