Зеленский добавил, что здесь вопрос не о недоверии. Все потому, что к Ермаку у СБУ и украинской разведки нет претензий.

Кстати Не новость, – Зеленский заявил, что Медведчук торговал с оккупантами вместе с Порошенко

Зеленский положительно характеризует Ермака

По словам президента, Ермак – мощный менеджер и патриот Украины, который работает 24/7.

Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку,

– добавил Зеленский

Имя Ермака звучало в скандале с "вагнеровцами"

У Зеленского спросили, мог ли Ермак быть причастен к утечке информации о якобы спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Зеленский привел пример, как в Беларуси посадили самолет с блогером Романом Протасевичем. Он сказал, что такие спецоперации приводят к изоляции страны.

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – идея других стран и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда", – подытожил президент.

Обратите внимание! Ермак ранее тоже опроверг информацию о том, что украинские спецслужбы разрабатывали операцию в отношении вагнеровцев в Беларуси. Он назвал это "хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией".

Кстати, должно выйти расследование Bellingcat об операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".