Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил о том, что в отношении 33 граждан России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне стали первыми их 180 – 200 человек, которых запланировали "перебросить" для дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом сообщили в издании "БелТА".

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"Попытка там, в России, сейчас спрятать "хвост" и сказать, что вот они с нами согласовали приезд этой группы – это полная чушь", – отметил Александр Лукашенко.

Он объяснил, что всегда, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, соответствующие ведомства двух стран взаимодействовали.

Александр Лукашенко сообщил, что разрешение на приезд военнослужащих в Беларусь может дать только президент. И заверил, что не согласовывал такое решение.

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