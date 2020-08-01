Меру пресечения для вагнеровцев: как Лукашенко прокомментировал цель приезда наемников
Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил о том, что в отношении 33 граждан России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне стали первыми их 180 – 200 человек, которых запланировали "перебросить" для дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом сообщили в издании "БелТА".
Важно Беларусы допросили вагнеровцев: куда на самом деле ехали туристы из России"
"Попытка там, в России, сейчас спрятать "хвост" и сказать, что вот они с нами согласовали приезд этой группы – это полная чушь", – отметил Александр Лукашенко.
Он объяснил, что всегда, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, соответствующие ведомства двух стран взаимодействовали.
Александр Лукашенко сообщил, что разрешение на приезд военнослужащих в Беларусь может дать только президент. И заверил, что не согласовывал такое решение.
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Коротко о задержании вагнеровцев в Беларуси
- 29 июля в Беларуси задержали по меньшей мере 33-х боевиков ЧВК "Вагнера". Они прибыли из России.
- В Беларуси считают, что целью боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента, да еще и организация теракта.
- В Украине инцидентом также заинтересовались, ведь многие из задержанных воевали на Донбассе. Не на стороне Украины, конечно.
- А вот в России вроде заявляют, что задержанные беларусами мужчины – это туристы, которые просто ехали в Стамбул. И, вероятно, заблудились.