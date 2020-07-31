Путин отреагировал на задержание вагнеровцев в Беларуси
Накануне в Беларуси задержали боевиков частной армии "Вагнера". Этот инцидент российский президент Владимир Путин уже обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Совещание провели 31 июля в режиме видеоконференции, отмечает пресс-служба Кремля.
Примечательно Вагнеровцы в Беларуси: почему приехали, кому выгодно задержание и что хочет Украина
"Высказана надежда на то, что ситуация в ближайшее время прояснится, а безосновательно задержанные граждане РФ будут освобождены", – отметили в сообщении.
В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, и министр обороны Сергей Шойгу.
Реакция Кремля
В Кремле убеждены, что Беларусь отпустит боевиков "Вагнера" с российским гражданством. Сейчас следственный комитет Беларуси разрешил консулу России посетить задержанных.
По словам пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, арест боевиков не был обоснованным. Мол, они не совершали противоправных действий и имели при себе все документы. Он заверил, что они направлялись в Стамбул, а в отеле остались, потому что опоздали на самолет.
"Вагнеровцы" в Беларуси: основное
- 29 июля в Беларуси задержали более 30 иностранных граждан. Они оказались боевиками "Вагнера" – это неофициальная военная организация, которая якобы не входит в регулярные вооруженные силы РФ и не имеет юридического статуса на ее территории.
- Наемники прибыли из России, жили они в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта.
- Имена многих из задержанных есть в украинской базе "Миротворец". То есть они участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе против Украины.
- СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украину. В СБУ уже подтвердили такие намерения.