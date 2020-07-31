Накануне в Беларуси задержали боевиков частной армии "Вагнера". Этот инцидент российский президент Владимир Путин уже обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Совещание провели 31 июля в режиме видеоконференции, отмечает пресс-служба Кремля.

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"Высказана надежда на то, что ситуация в ближайшее время прояснится, а безосновательно задержанные граждане РФ будут освобождены", – отметили в сообщении.

В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, и министр обороны Сергей Шойгу.

Реакция Кремля

В Кремле убеждены, что Беларусь отпустит боевиков "Вагнера" ​​с российским гражданством. Сейчас следственный комитет Беларуси разрешил консулу России посетить задержанных.

По словам пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, арест боевиков не был обоснованным. Мол, они не совершали противоправных действий и имели при себе все документы. Он заверил, что они направлялись в Стамбул, а в отеле остались, потому что опоздали на самолет.