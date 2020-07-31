Російські громадяни, які перебували у Білорусі транзитом, – так про затриманих під Мінськом вагнерівців відзиваються у Кремлі. Там сподіваються, що Білорусь скоро відпустить їхніх найманців.

Із заявою про нещасних громадян Росії, які не встигли на свій літак до Стамбула, виступив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков перед представниками росЗМІ, передає 24 канал.

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За його словами, затримані в Білорусі вагнерівці – це росіяни, що перебували там проїздом і летіли в Стамбул. Вони буцімто нічого протизаконного не скоювали.

Зараз ми вже з високою часткою впевненості можемо сказати, що ці російські громадяни приїхали проїздом в Білорусь. Вони повинні були летіти в іншу країну, транзитом. Їх перебування ніяк не пов'язане з самою Білоруссю і білоруськими справами,

– сказав Пєсков журналістам.

Він додав, що затримані нібито запізнилися на літак і чекали вильоту.

"У них були квитки в Стамбул, вони є співробітниками приватного охоронного підприємства. Вони не робили, не мали при собі нічого протизаконного і не робили ніяких протизаконних дій. Ось це те, що нам відомо однозначно", – додав прессекретар Путіна.

Що ще сказали про вагнерівців у Кремлі:

Там заявили, що розраховують: найближчим часом "затриманих в Білорусі громадян РФ відпустять".

У Кремлі також висловили стурбованість тим, що цим затриманим росіянам досі не надали консульський доступ.

Вагнерівці у Білорусі: коротко