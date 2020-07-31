Российские граждане, находившиеся в Беларуси транзитом, - так о задержанных под Минском вагнеровцах отзываются в Кремле. Там надеются, что Беларусь скоро отпустит их наемников.

С заявлением о несчастных граждан России, которые не успели на свой самолет до Стамбула, выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перед представителями росЗМІ, передает 24 канал.

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По его словам, задержанные в Беларуси вагнеровцы-это россияне, находившиеся там проездом и летевшие в Стамбул. Они якобы ничего противозаконного не совершали.

Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь. Они должны были лететь в другую страну, транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Беларусью и белорусскими делами,

– сказал Песков журналистам.

Он добавил, что задержанные якобы опоздали на самолет и ждали вылета.

"У них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не делали, не имели при себе ничего противозаконного и не делали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно", – добавил пресс-секретарь Путина.

Что еще сказали о вагнеровцах в Кремле:

Там заявили, что рассчитывают в ближайшее время "задержанных в Беларуси граждан РФ отпустят".

В Кремле также выразили обеспокоенность тем, что этим задержанным россиянам до сих пор не предоставили консульский доступ.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко