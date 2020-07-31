Опоздали на самолет в Стамбул, – в Кремле заговорили о задержанных в Беларуси вагнеровцах
Российские граждане, находившиеся в Беларуси транзитом, - так о задержанных под Минском вагнеровцах отзываются в Кремле. Там надеются, что Беларусь скоро отпустит их наемников.
С заявлением о несчастных граждан России, которые не успели на свой самолет до Стамбула, выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перед представителями росЗМІ, передает 24 канал.
К теме Украина получила список задержанных в Беларуси вагнеровцев
По его словам, задержанные в Беларуси вагнеровцы-это россияне, находившиеся там проездом и летевшие в Стамбул. Они якобы ничего противозаконного не совершали.
Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь. Они должны были лететь в другую страну, транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Беларусью и белорусскими делами,
– сказал Песков журналистам.
Он добавил, что задержанные якобы опоздали на самолет и ждали вылета.
"У них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не делали, не имели при себе ничего противозаконного и не делали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно", – добавил пресс-секретарь Путина.
Что еще сказали о вагнеровцах в Кремле:
- Там заявили, что рассчитывают в ближайшее время "задержанных в Беларуси граждан РФ отпустят".
- В Кремле также выразили обеспокоенность тем, что этим задержанным россиянам до сих пор не предоставили консульский доступ.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан. Они оказались боевиками ЧВК "Вагнера".
- Прибыли наемники из России и жили в санатории "Белорусочка" под Минском.
- В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта. Также российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко Тихановским и Сташевским.
- Имена многих из задержанных вагнерівців есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украину. В СБУ уже подтвердили такие намерения.
- Российский посол в Беларуси накануне тоже выдвигал похожую версию о "российских граждан, что опоздали на самолет".