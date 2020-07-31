Напередодні в Білорусі затримали бойовиків приватної армії "Вагнера". Цей інцидент російський президент Володимир Путін вже обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ.

Нараду провели 31 липня в режимі відеоконференції, зазначає пресслужба Кремля.

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"Висловлено надію на те, що ситуація найближчим часом проясниться, а безпідставно затримані громадяни РФ будуть звільнені", – наголосили в повідомленні.

У нараді взяли участь, зокрема, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, голова Держдуми В'ячеслав Володін, заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв, та міністр оборони Сергій Шойгу.

Реакція Кремля

У Кремлі переконані, що Білорусь відпустить бойовиків "Вагнера" з російським громадянством. Наразі слідчий комітет Білорусі дозволив консулу Росії відвідати затриманих.

За словами прессекретаря Путіна, Дмитра Пєскова, арешт бойовиків не був обґрунтованим. Мовляв, вони не чинили протиправних дій та мали при собі всі документи. Він запевнив, що вони направлялися до Стамбулу, а в готелі залишилися, бо запізнилися на літак.