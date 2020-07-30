У РНБО пропонують екстрадувати з Білорусі в Україну частину затриманих найманців "Вагнера"
РНБО пропонує екстрадувати з Білорусі до України українських громадян, яких затримали у складі бойовиків "Вагнера" у Білорусі. Відповідний запит до МЗС направив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос.
Кривонос звернувся до МЗС щодо екстрадиції
Такий вчинок би покращив відносини між Україною та Білоруссю. Про це Кривонос повідомив в ефірі "5 каналу", інформує 24 канал.
Детально У Білорусі затримали 33 бійці іноземного військового формування: це бойовики "Вагнера"
Це відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни,
– наголосив Кривонос.
Коротко про затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі
- У Білорусі затримали 33 бойовиків-членів приватної військової компанії "Вагнер".
- 32 із них затримали під Мінськом уночі в одному із санаторіїв. Ще одного чоловіка затримали на півдні країни.
- Вони нібито мали дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента.
- Серед них є зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу "Миротворець".
- Лукашенко терміново скликав Раду безпеки країни, аби обговорити ситуацію.
Що таке ПВК "Вагнера"?Це російська військова структура, що формується з найманців.
Створена у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.