РНБО пропонує екстрадувати з Білорусі до України українських громадян, яких затримали у складі бойовиків "Вагнера" у Білорусі. Відповідний запит до МЗС направив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос.

Кривонос звернувся до МЗС щодо екстрадиції

Такий вчинок би покращив відносини між Україною та Білоруссю. Про це Кривонос повідомив в ефірі "5 каналу", інформує 24 канал.

Детально У Білорусі затримали 33 бійці іноземного військового формування: це бойовики "Вагнера"

Це відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни,

– наголосив Кривонос.

Коротко про затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі

У Білорусі затримали 33 бойовиків-членів приватної військової компанії "Вагнер".

32 із них затримали під Мінськом уночі в одному із санаторіїв. Ще одного чоловіка затримали на півдні країни.

Вони нібито мали дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента.

Серед них є зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу "Миротворець".

Лукашенко терміново скликав Раду безпеки країни, аби обговорити ситуацію.