СНБО предлагает экстрадировать из Беларуси в Украину украинских граждан, задержанных в составе боевиков "Вагнера" в Беларуси. Соответствующий запрос в МИД направил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос.

Кривонос обратился в МИД относительно экстрадиции

Такой поступок бы улучшил отношения между Украиной и Беларусью. Об этом Кривонос сообщил в эфире "5 канала", передает 24 канал.

Подробно В Беларуси задержали 33 бойца иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"

Это отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны,

– отметил Кривонос.

Коротко о задержании боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси

В Беларуси задержали 33 боевиков-членов частной военной компании "Вагнера".

32 из них задержали под Минском ночью в одном из санаториев. Еще одного мужчину задержали на юге страны.

Они якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.

Среди них есть предатели Украины, воевавшие на Донбассе за Россию. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец".

Лукашенко срочно созвал Совет безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию.