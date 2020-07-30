В СНБО предлагают экстрадировать из Беларуси в Украину часть задержанных наемников "Вагнера"
СНБО предлагает экстрадировать из Беларуси в Украину украинских граждан, задержанных в составе боевиков "Вагнера" в Беларуси. Соответствующий запрос в МИД направил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос.
Кривонос обратился в МИД относительно экстрадиции
Такой поступок бы улучшил отношения между Украиной и Беларусью. Об этом Кривонос сообщил в эфире "5 канала", передает 24 канал.
Подробно В Беларуси задержали 33 бойца иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"
Это отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны,
– отметил Кривонос.
Коротко о задержании боевиков "Вагнера" в Беларуси
- В Беларуси задержали 33 боевиков-членов частной военной компании "Вагнера".
- 32 из них задержали под Минском ночью в одном из санаториев. Еще одного мужчину задержали на юге страны.
- Они якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.
- Среди них есть предатели Украины, воевавшие на Донбассе за Россию. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец".
- Лукашенко срочно созвал Совет безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию.
Что такое ЧВК "Вагнера"?Это российская военная структура, которая формируется из наемников.
Созданная в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.