Він опублікував у соціальній мережі перший пост. У ньому журналіст звернувся до користувачів твітеру.

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Протасевич опублікував звернення у твітері

За словами Протасевича, він повертається до звичного життя і матиме змогу максимально швидко відповісти на запитання, які йому поставлять.

Привіт, друзі. Це мій новий твітер. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті. Тепер буду завжди на зв'язку, ви в будь-який момент можете мені написати або що-небудь прокоментувати,

– сказав Протасевич.

Свій акаунт, як зазначив журналіст, він веде, пише та відповідає на коментарі самостійно. Попередній акаунт засновника NEXTA заблокували.

Відзначимо, що журналіст під домашнім арештом активно відповідає на запитання.

Затримання Протасевича: що відомо