Высота стены на польско-белорусской границе составит 2,5 метра. Протяженность – 150 метров.
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Мы укрепляем границы! Солдаты начали строить забор на польско-белорусской границе. Забор будет плотным и значительно усложнит попытки незаконного пересечения границы,
– подчеркнул Блащак.
Ситуация на польско-белорусской границе: главное
- В августе 2021 года мировые СМИ сообщили, что на польско-белорусской границе живут несколько десятков людей. Все они – мигранты из Беларуси.
- Ситуация обеспокоила МИД Польши. В ведомстве заявили, что готовы оказать людям гуманитарную помощь.
- Тем временем Литва, Латвия и Эстонии призвали ввести новые санкции против Беларуси из-за организации нелегальной миграции в ЕС.
- Министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что страна построит стену на границе с Беларусью. Участие в работах над ней примут примерно 900 военных.
- По словам Блащака, рубеж поможет защититься от наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана.
Публикация Mariusz Błaszczak:
Wzmacniamy granice! Żołnierze rozpoczęli budowę ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot zwiększy jej szczelność i znacznie utrudni próby nielegalnego przekraczania.