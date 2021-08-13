Самопроголошений президент стверджує, що на території Білорусі начебто перетнулися інтереси міжнародної спільноти. Водночас бідкається, що таке трапляється не вперше.

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При цьому, Лукашенко пригрозив жорсткою реакцією з боку Росії. Мовляв, Кремлю не сподобається близьке розташування ракет до своїх кордонів.

Не думайте, що я спеціально нагнітаю, аби розв'язати якусь війну. Мої слова про те, що може спалахнути третя світова війна, це не жарт,

– заявив Лукашенко.

"Якщо вони влізуть в Білорусь, то, природно, що Росія дивиться на це як на своє. Тому що не дай Боже впаде Білорусь, під Смоленськом стоятимуть ці ракети. Чи не там десь за Києвом й у Чорному морі, а під Смоленськом. І тут зіткнуться всі ось ці сили", – наголосив диктатор.

Він також додав, що нібито американці та європейці "задираються" не лише з Росією, але й з Китаєм. Тож Білорусь може знову "стати полем битви, як це було завжди", бідкається самопроголошений президент.

Лукашенко й розмови про "Третю світову"

Заяви про гіпотетичну Третю світову війну, яка начебто може розв'язатися через напад на Білорусь, це традиційна риторика Лукашенка. Диктатор стверджує, що європейські країни нібито ведуть гібридну війну, водночас перебувають у колоніальній залежності від США.