Самопровозглашенный президент утверждает, что на территории Беларуси якобы пересеклись интересы международного сообщества. В то же время жалуется, что такое случается не впервые.

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При этом, Лукашенко пригрозил жесткой реакцией со стороны России. Мол, Кремлю не понравится близкое расположение ракет к своим границам.

Не думайте, что я специально нагнетаю, чтобы развязать какую-то войну. Мои слова о том, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка,

– заявил Лукашенко.

"Если они влезут в Беларусь, то, естественно, что Россия смотрит на это как на свое. Потому что не дай Бог падет Беларусь, под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и в Черном море, а под Смоленском. И здесь столкнутся все вот эти силы", – подчеркнул диктатор.

Он также добавил, что якобы американцы и европейцы "задираются" не только с Россией, но и с Китаем. Поэтому Беларусь может вновь стать полем битвы, как это было всегда", – жалуется самопровозглашенный президент.

Лукашенко и разговоры о "Третьей мировой"

Заявления о гипотетической Третьей мировой войне, которая вроде бы может развязаться из-за нападения на Беларусь, это традиционная риторика Лукашенко. Диктатор утверждает, что европейские страны якобы ведут гибридную войну, одновременно находятся в колониальной зависимости от США.