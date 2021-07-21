Александр Лукашенко также обвиняет западные страны в попытках совершить революцию "как в Грузии и Украине".

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Лукашенко требует доказательств

Диктатор уверен, что начало новой войны провоцируют "бездумные политики" западных стран, которые являются "марионетками США". По его убеждениям, отношения Европы и США – это колонии и метрополия.

Европейцы, нацелились на нас, Россию и даже Китай гибридной войной. Это не только создает очаг высокого напряжения, но и открывает путь к третьей мировой войне. Но простые люди сейчас это понимают,

– сказал Лукашенко.

Кроме того, глава белорусского режима отверг любые обвинения западных стран в содействии потоку беженцев в страны ЕС. Он требует доказательств от этих стран, и в частности Литвы.

Белорусский режим. Последние новости:

Александр Лукашенко во время форума регионов России и Беларуси, заявил, что украинский суверенитет тает.

2 июля 2021 года на торжественном собрании, посвященному Дню независимости Беларуси, самопровозглашенный президент заявил, что приказал закрыть границу с Украиной. Однако решение в силу не вступило.

16 июля 2021 года диктатор официально разрешил привлекать армию для подавления протестов.

К слову! В апреле 2021 года Лукашенко обвинил спецслужбы США в подготовке покушения на него и его детей. Он опирался на данные российских спецслужб, которых задержали ранее. ФСБ убеждала, что агенты хотели организовать военный переворот с привлечением местных и украинских националистов.