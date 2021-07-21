Александр Лукашенко также обвиняет западные страны в попытках совершить революцию "как в Грузии и Украине".

К теме 27 лет диктатуре: как Лукашенко превратил Беларусь в заповедник СССР

Лукашенко требует доказательств

Диктатор уверен, что начало новой войны провоцируют "бездумные политики" западных стран, которые являются "марионетками США". По его убеждениям, отношения Европы и США – это колонии и метрополия.

Европейцы, нацелились на нас, Россию и даже Китай гибридной войной. Это не только создает очаг высокого напряжения, но и открывает путь к третьей мировой войне. Но простые люди сейчас это понимают,
– сказал Лукашенко.

Кроме того, глава белорусского режима отверг любые обвинения западных стран в содействии потоку беженцев в страны ЕС. Он требует доказательств от этих стран, и в частности Литвы.

Белорусский режим. Последние новости: