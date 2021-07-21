Олександр Лукашенко також звинувачує західні країни у спробах зробити революцію "як в Грузії та Україні".

До теми 27 років диктатурі: як Лукашенко перетворив Білорусь у заповідник СРСР

Лукашенко вимагає доказів

Диктатор впевнений, що початок нової війни провокують "бездумні політики" західних країн, які є "маріонетками США". За його переконаннями, відносини Європи й США – це колонії та метрополія.

Європейці, націлились на нас, Росію і навіть Китай гібридною війною. Це не лише створює вогнище високої напруги, але і відкриває шлях до третьої світової війни. Та прості люди зараз це розуміють,
– сказав Лукашенко.

Окрім того, очільник білоруського режиму відкинув будь-які звинувачення західних країн у сприянні потоку біженців у країни ЄС. Він вимагає доказів від цих країн, і зокрема Литви.

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