Такими одіозними висловлюваннями Лукашенко відзначився під час форуму регіонів Росії та Білорусі. Участь в цьому заході брав і глава держави-агресора Володимир Путін.

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Лукашенко сказав, що український народ – "братній"

Дякую всім росіянам за підтримку в боротьбі за збереження суверенітет і незалежності Білорусі. Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів,

– сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент "поспівчував" українському народові і зауважив, що, мовляв, він для білорусів "братній" і має бути разом. Проте, вважає Лукашенко, керівництво України вирішило піти іншим шляхом.

Напередодні скандальну заяву "видав" Путін

Зазначимо, що лише напередодні з черговою заявою про "єдиний народ" цинічно виступив Путін. Під час прямої лінії з росіянами президент Росії сказав, що Україну не внесли в список "недружніх держав", оскільки українці та росіяни – єдиний народ, поділений зовнішніми факторами.

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Путіну одразу відповів президент "країни. Зеленський заявив, що в українців та росіян справді багато спільного – зокрема, у минулому, проте єдиним народом вони ніколи не були. "Якби були українці і росіяни були одним народом, то в Москві, швидше за все, були б гривні", – підкреслив глава України.