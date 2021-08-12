Позицию России озвучил глава МИД страны Сергей Лавров. Его слова цитировал ряд российских СМИ.

Важно Лукашенко заявил, Когда признает Крым российским

Позиция России

Глава министерства иностранных дел России сказал, что оккупированный Крым якобы "входит в состав Союзного государства как территория России" и это якобы закреплено в российском законодательстве.

У нас есть договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует. Согласно этому договору территорией Союзного государства является территория Беларуси и России в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Крым, конечно, – это территория России,

– отметил Лавров.

Заметим, что Лукашенко заговорил о признании украинского полуострова российским на большой пресс-конференции. Во время нее прозвучало немало антиукраинских заявлений.

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