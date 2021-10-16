Ці гроші йдуть до білоруських державних установ. Про це повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин.

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Режим Лукашенка заробляє тисячі доларів на мігрантах

Він розповів, що білоруська влада створила міграційний шлях, доходи від якого сягають десятків мільйонів доларів. Ці гроші й підживлюють режим самопроголошеного президента Білорусі.

Мігранти готові заплатити дуже високі суми, аби потрапити через Білорусь до Західної Європи. В залежності від траси так званого "пакету" люди платять від 2 тисяч доларів. Іноді вартість послуг доходить до 12 – 14 тисяч доларів за одну особу.

Жарин відзначив, що фінансову користь від стягування мігрантів до Білорусі мають:

мінський аеропорт;

білоруські авіалінії Белавиа, які опинилися на межі банкрутства через санкції Євросоюзу.

Крім цього, гроші надходять і до адміністрації Лукашенка.

Адже президентська адміністрація контролює туристичне бюро "Центр-курорт". Тобто туристичне бюро, яке оформляє запрошення для мігрантів, на підставі яких ці люди приїжджають до Білорусі,

– пояснив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб.

І додав, що доходи від такої схеми отримують також силові структури. Зокрема мовиться про Комітет білоруських прикордонників, який бере участь у штурмуванні польського кордону і нищить огорожу, встановлену з боку Польщі.

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