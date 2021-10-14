Рада міністрів РП затвердила відповідний проєкт спецзакону. Сеймі Польщі може розглянути його вже цього тижня.

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Як виглядатиме споруда

Це має бути серйозне високе загородження. Його обладнають системами відеомоніторингу та фіксації руху. Про це розповів глава МВС Польщі Маріуш Камінський. В уряді зазначають, що спроб перетнути кордон тільки більшає.