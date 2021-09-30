Лукашенко назвав низку дій та заяв влади Польщі божевільними. У такий спосіб він намагався спростувати новини про жахіття на кордоні в Євросоюз.
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"Ви перекидаєте мертвих людей через кордон до нас", – заявив Лукашенко.
Аргументи білоруського диктатора
Він зазначив, що європейці не повинні звинувачувати Білорусь у витісненні біженців до ЄС. Мовляв, скаржитися можна було б тоді, якби біженці хотіли жити в Білорусі, а їх вигнали до Польщі чи Литви.
Чи є у вас факти, які доводять, що я штовхаю цих людей до кордону з Польщею? Ні, і бути не може.
У відповідь на запитання про транспортування мігрантів до ЄС силою та накачування їх наркотиками, білоруський диктатор зазначив, що "це божевілля". Він зажадав фактів, і лише за наявності фактів самопроголошений президент погодився взяти на себе за це відповідальність.
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Біженці гинуть в Середземному морі
За його словами, білоруська сторона запропонувала біженцям залишитися в країні, з огляду на наближення холодів. Однак мігранти запевнили, що у Європі їм пообіцяли політичний притулок. І на отримання цього притулку вони чекають 3 місяці.
Лукашенко також підкреслив, що Білорусь – не єдиний вхід для мігрантів до ЄС. Мовляв, чимало біженців гине по дорозі через Середземне море до Іспанії, Італії та Греції.
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Біженці в Білорусі: останні новини
- Польща зафіксувала рекордну кількість біженців у Європу на кордоні з Білоруссю. За добу 28 вересня прикордонники нарахували майже 500 спроб незаконного перетину кордону.
- Польський прем'єр Матеуш Моравецький повідомив, що країна прийняла понад 10 тисяч мігрантів з Близького Сходу. Уряд побоюється, що цих людей може використати Лукашенко у гібридній війні.
- Станом на 21 вересня на польсько-білоруському кордоні знайшли 4 тіла нелегальних мігрантів. Троє з них померли від гіпотермії на території Польщі, одного знайшли в Білорусі, за метр від кордону.