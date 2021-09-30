Речниця прикордонної служби Анна Міхальська розповіла, що спроб перетнути кордон з території Білорусі було 473. Утім, всі вони були безуспішними.

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Мігранти з території Білорусі все частіше прориваються до Польщі

Прикордонники Польщі зафіксували упродовж доби 28 вересня 473 спроби перетнути кордон із боку Білорусі.

  • Правоохоронці запобігли всім спробам.
  • Та, як наголосила речниця служби Анна Міхальська, для них зараз – часи надзвичайно інтенсивної роботи та важкої служби.

Загалом у вересні 2021 року спроб прорватися через кордон з Білорусі в Польщу було понад 6 тисяч.

Надзвичайний стан на кордоні Польща продовжить ще на 2 місяці

Нагадаємо, у Польщі з 2 вересня діє режим надзвичайного стану у прикордонній зоні з Білоруссю. Запроваджували його на 30 днів наказом президента Анджея Дуди.

  • Підстав для його скасування не виникло (ситуація на кордоні досі напружена).
  • Уряд вже попросив главу держави продовжити чинність наказу на 60 днів.

Схоже, у цій ситуації запровадження надзвичайного стану ще на 60 днів буде виправданим,
– сказав щодо цього Дуда.

Кризові випадки на кордоні Білорусі й Польщі

  • 19 вересня там знайшли тіла 3 людей, які померли від переохолодження.
  • На Підляшші виявили 3 громадян Іраку, з яких 1 помер, а 2 потрапили до лікарні.
  • Також і на території Білорусі знаходили мертвих мігрантів