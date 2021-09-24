У ніч проти 24 вересня група незаконних мігрантів з Іраку намагалася перетнути кордон. За приблизно 500 метрів від рубежу їх арештували.

Зверніть увагу Надзвичайний стан у Польщі: як його введення вплинуло на життя прикордонних міст та селищ

На кордоні з Білорусі помер мігрант

Один із чоловіків знепритомнів і впав. Його намагалася реанімувати медики "швидкої, однак намарно. Ймовірною причиною прикордонники називають серцевий напад.

В іншого ж з мігрантів виявився позитивний тест на коронавірус, його шпиталізували.

В уряді Польщі вже розглядають продовження надзвичайного стану у прикордонних районах ще на 60 днів. Початково його запровадили на 30 днів.

Нагадаємо, польські прикордонники 19 вересня виявили три тіла на кордоні з Білоруссю. За розслідування справи взялась прокуратура. Того ж дня з Білорусі прийшла інша моторошна новина: поблизу кордону з Польщею виявили мертвою громадянку Іраку. Припускають, що усі вони померли від переохолодження.

Ситуація з мігрантами на кордоні з Білоруссю