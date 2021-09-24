У ніч проти 24 вересня група незаконних мігрантів з Іраку намагалася перетнути кордон. За приблизно 500 метрів від рубежу їх арештували.
Зверніть увагу Надзвичайний стан у Польщі: як його введення вплинуло на життя прикордонних міст та селищ
На кордоні з Білорусі помер мігрант
Один із чоловіків знепритомнів і впав. Його намагалася реанімувати медики "швидкої, однак намарно. Ймовірною причиною прикордонники називають серцевий напад.
В іншого ж з мігрантів виявився позитивний тест на коронавірус, його шпиталізували.
В уряді Польщі вже розглядають продовження надзвичайного стану у прикордонних районах ще на 60 днів. Початково його запровадили на 30 днів.
Ситуація з мігрантами на кордоні з Білоруссю
- У районі населеного пункту Беняконі на початку серпня білоруські прикордонники знайшли нелегала у важкому стані з чисельними побоями. Згодом чоловік помер.
- У Литві заявили, що Мінськ таким влаштував провокацію.
- Перед тим литовська влада бідкалася на наплив незаконних мігрантів з території Білорусі.
- Парламент Литви схвалив резолюцію, якою називає зростання нелегальної міграції гібридною агресією Білорусі.