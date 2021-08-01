У випадку, якщо потік нелегальних мігрантів не зменшиться, за 1 серпня очікують затримати 300 – 400 осіб. До цього рекорд щодо кількості затриманих становив 171 особу за добу.

До теми У Литві нелегальні мігранти розпочали бунт: відео

Нелегальні мігранти зазвичай переходили кордон вночі й у місцях, де немає відеокамер, проте наразі вони йдуть через всі ділянки та в будь-який час доби, зазначив представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс.

Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс безпосередньо звинуватив режим самопроголошеного президента Білорсу Олександра Лукашенка в організації міграційної кризи на кордоні між країнами. За його словами, відповідні події використовують як засіб тиску на Євросоюз.

Зверніть увагу! 12 липня президент Литви Гінатас Науседа заявив, що країна не дозволить режиму Білорусі використовувати мігрантів як політичну зброю.

Міграційна криза на кордоні між Литвою та Білоруссю: коротко