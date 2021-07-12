Науседа заявив, що Польща надасть вертоліт для посилення контролю над кордоном. Про це він заявив під час візиту до Варшави.
Зауважте Естонія посилила свої кордони через нелегалів з Білорусі
Науседа наголосив на необхідності негайних дій щодо мігранів
Президент Литви заявив, що необхідно негайно вирішити проблему зміцнення східного кордону ЄС. Зокрема ефективно запобігши потокам нелегальної міграції з Білорусі.
Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю,
– запевнив президент.
Свою допомогу Литві також пообіцяла Польща. Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex надасть допомогу. З Польщі прибуде вертоліт для спостереження за ситуацією на литовсько-білоруському кордоні.
"...Ми будемо також говорити і про інші технічні засоби – такі, як тепловізори, а також про людські ресурси", – заявив Гінатас Науседа.
Додав, що деякі країни вже запропонували свою допомогу і він сподівається, що Польща також з розумінням поставиться до проблеми.
До речі, Литва посилює захист – 9 липня військові почали будувати 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Спорудити її хочуть за кілька місяців.
Коротко про нелегальних мігрантів з Білорусі
- Після санкцій ЄС щодо Білорусі у червні самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.
- Лише у червні литовські прикордонники впіймали вже понад 400 людей, які намагались незаконно перетнути кордон.
- Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.
- 3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.