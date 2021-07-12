Науседа заявив, що Польща надасть вертоліт для посилення контролю над кордоном. Про це він заявив під час візиту до Варшави.

Зауважте Естонія посилила свої кордони через нелегалів з Білорусі

Науседа наголосив на необхідності негайних дій щодо мігранів

Президент Литви заявив, що необхідно негайно вирішити проблему зміцнення східного кордону ЄС. Зокрема ефективно запобігши потокам нелегальної міграції з Білорусі.

Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю,

– запевнив президент.

Свою допомогу Литві також пообіцяла Польща. Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex надасть допомогу. З Польщі прибуде вертоліт для спостереження за ситуацією на литовсько-білоруському кордоні.

"...Ми будемо також говорити і про інші технічні засоби – такі, як тепловізори, а також про людські ресурси", – заявив Гінатас Науседа.

Додав, що деякі країни вже запропонували свою допомогу і він сподівається, що Польща також з розумінням поставиться до проблеми.

Зверніть увагу! Всього у 2021 році Литва затримала на кордоні з Білоруссю понад 1 600 мігрантів, які прибули нелегально.

До речі, Литва посилює захист – 9 липня військові почали будувати 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Спорудити її хочуть за кілька місяців.

Коротко про нелегальних мігрантів з Білорусі