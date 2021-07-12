Науседа заявил, что Польша предоставит вертолет для усиления контроля над границей. Об этом он заявил во время визита в Варшаву.

Заметьте Эстония усилила свои границы из-за нелегалов из Беларуси

Науседа подчеркнул необходимость немедленных действий в отношении мигранов

Президент Литвы заявил, что необходимо немедленно решить проблему укрепления восточной границы ЕС. В частности эффективно предотвратив потоки нелегальной миграции из Беларуси.

Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов как политическое оружие,

– заверил президент.

Свою помощь Литве также пообещала Польша. Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex окажет помощь. Из Польши прибудет вертолет для наблюдения за ситуацией на литовско-белорусской границе.

"...Мы будем также говорить и о других технических средствах – таких, как тепловизоры, – а также о человеческих ресурсах", – заявил Гинатас Науседа.

Добавил, что некоторые страны уже предложили свою помощь и он надеется, что Польша также с пониманием отнесется к проблеме.

Обратите внимание! Всего в 2021 году Литва задержала на границе с Беларусью более 1 600 мигрантов, прибывших нелегально.

Кстати, Литва усиливает защиту – 9 июля военные начали строить 550-километровую стену из колючей проволоки на границе с Беларусью. Соорудить ее хотят за несколько месяцев.

Коротко о нелегальных мигрантах из Беларуси