В частности, в Эстонии усилили охрану границы с Россией и Латвией. Тщательнее будут проверять также порты, потому что и таким образом нелегальные мигранты из Беларуси попадают в страну через Литву.

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Белорусские нелегалы в Эстонии

На границах установят дополнительное оборудование, чтобы следить за передвижением на границе с Россией. Как пояснили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии, эти меры принимают в рамках возведения новой пограничной инфраструктуры.

Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования,

– заметил глава пограничного контроля ГЧП Эгерт Беличев.

Сейчас чиновники не видят большой угрозы. Однако по мнению экспертов, поток нелегалов из Беларуси может изменить свое направление в Россию, а оттуда искать пути и в Эстонию. Поэтому эстонские пограничники пытаются уберечь страну от такого сценария развития событий.

Сколько Литва потратила на борьбу с нелегалами

Правительство Литвы выделило почти 5 миллионов евро на установку забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью. В то же время в пограничных органах Эстонии не верят, что там может повториться литовско-белорусский сценарий.

Литовцы уверены, что нежелание бороться нелегалами со стороны Беларуси – это одно из проявлений гибридной войны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Наплыв беженцев в Литву

Количество нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Литву из Беларуси продолжает увеличиваться. Только за 7 дней их количество составляет 1,5 тысячи человек. Власти Литвы попросили помощи в борьбе с нелегалами в Евросоюзе.

Эстония стала одной из стран, приняла меры. Заместитель главы гомогранслужбы Литвы Видас Мачайдис поблагодарил государство за дроны и автомобили.