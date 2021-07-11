Вильнюс хочет кардинально перестроить сооружения на границе и усовершенствовать систему наблюдения. О сумме в 42 миллиона рассказал посол Литвы в Германии Рамунас Мисюлис.

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"Гибридная агрессия"

По словам дипломата, Литва рассматривает нелегальную миграцию как "гибридную агрессию" со стороны Беларуси и ждет поддержки от Европейского Союза. Мисюлис добавил, что просители убежища на самом деле хотят не в Литву, а в Германию или Швецию.

Посол отметил, что в Литве подозревают, что режим Лукашенко намеренно вербует мигрантов у них на родине с помощью государственных туристических агентств. В Вильнюсе предполагают, что к этому может быть причастно и КГБ.

Обратите внимание! Литовская армия 9 июля начала строить 550-километровую стену из колючей проволоки на границе с Беларусью. Соорудить ее хотят за несколько месяцев.

Что этому предшествовало