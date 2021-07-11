Вільнюс хоче кардинально перебудувати споруди на кордоні та вдосконалити систему спостереження. Про суму у 42 мільйони розповів посол Литви в Німеччині Рамунас Місюліс.
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"Гібридна агресія"
За словами дипломата, Литва розглядає нелегальну міграцію як "гібридну агресію" з боку Білорусі та чекає підтримки від Європейського Союзу. Місюліс додав, що прохачі притулку насправді хочуть не в Литву, а в Німеччину або Швецію.
Посол зазначив, що у Литві підозрюють, що режим Лукашенка навмисно вербує мігрантів у них на батьківщині за допомогою державних туристичних агентств. У Вільнюсі припускають, що до цього може бути причетне й КГБ.
Що цьому передувало
- Після введення санкцій ЄС щодо Білорусі у червні самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.
- Лише у червні литовські прикордонники впіймали вже понад 400 людей, які намагались незаконно перетнути кордон.
- Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.
- 3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.