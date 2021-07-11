Вільнюс хоче кардинально перебудувати споруди на кордоні та вдосконалити систему спостереження. Про суму у 42 мільйони розповів посол Литви в Німеччині Рамунас Місюліс.

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"Гібридна агресія"

За словами дипломата, Литва розглядає нелегальну міграцію як "гібридну агресію" з боку Білорусі та чекає підтримки від Європейського Союзу. Місюліс додав, що прохачі притулку насправді хочуть не в Литву, а в Німеччину або Швецію.

Посол зазначив, що у Литві підозрюють, що режим Лукашенка навмисно вербує мігрантів у них на батьківщині за допомогою державних туристичних агентств. У Вільнюсі припускають, що до цього може бути причетне й КГБ.

Зверніть увагу! Литовська армія 9 липня почала будувати 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Спорудити її хочуть за кілька місяців.

Що цьому передувало